G6-Innenminister treffen sich in München

Von Heinz Wittmann

Die Wild Wings haben am Sonntag vor 3108 Zuschauern gegen die Grizzlys Wolfsburg mit 0:4 (0:3, 0:1, 0:0) verloren. Es war ein blutleerer Auftritt der Schwenninger. Die Verantwortlichen sind zum Handeln gezwungen.

In der fünften Minute kassierte Maximilian Adam zwei Strafminuten. Die Wild Wings agierten in Überzahl. Alexander Weiß verpasste die Chance zum 1:0. Stattdessen liefen die Wolfsburger in Unterzahl ein Break und Spencer Machacek traf zum 0:1.