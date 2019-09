Nach einem Unfall mit einem Zug und einem Auto an einem unbeschrankten Bahnübergang ist die Bahnstrecke zwischen Rosenheim und Rohrdorf gesperrt worden. Verletzt wurde dabei niemand. Zuvor hatte die Polizei von vier Verletzten gesprochen. Die Insassen des Pkw kamen mit einem Schrecken davon, berichtigte ein Sprecher der Polizei am Freitag frühere Angaben. Der Güterzug hatte am Freitagmorgen das Auto am Heck touchiert.