Güterwaggons 30 Kilometer herrenlos unterwegs

Bei Rangierarbeiten in Oberösterreich haben sich am frühen Freitagmorgen im Bahnhof Friedburg-Lengau (Bezirk Braunau) vier Güterwaggons selbstständig gemacht. Sie waren dann mehr als 30 Kilometer lang herrenlos unterwegs, bevor sie nach 20 Minuten kurz vor Braunau entgleisten. Die Waggons seien „entrollt“, sagte ein Sprecher der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB), niemand sei verletzt worden. Die Ursache für die Geisterfahrt ist noch ungeklärt. Ein Versuch, die mit schweren Papierrollen beladenen Güterwaggons bei Munderfing zu stoppen, war gescheitert. Schließlich sprangen die Waggons wenige Kilometer vor Braunau in St. Peter am Hart aus dem Gleis.