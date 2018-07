Günther: Union soll sich am Riemen reißen

Schleswig Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat die Unionsparteien eindringlich dazu aufgerufen, ihren erbitterten Streit über die Asylpolitik schnellstmöglich beizulegen. Angesichts der beim EU-Gipfel von Kanzlerin Angela Merkel erreichten Vereinbarungen sehe er nicht, „wo jetzt überhaupt noch ein Streit zwischen CDU und CSU auf dieser Grundlage entstehen kann“, sagte Günther am Sonntagabend bei „Anne Will“ und fügte hinzu: „Ich finde, die sollten sich auch mal ein Stück am Riemen reißen. Wir haben eine Verantwortung für Deutschland zu übernehmen. Wir halten diese Republik seit zwei Wochen mit einem unionsinternen Streit in Atem. Wir müssen jetzt endlich mal in die Zukunft gucken. Wir haben wichtige Probleme zu lösen.“

Sollte Bundesinnenminister und CSU-Chef Horst Seehofer den Alleingang wagen und in anderen EU-Ländern registrierte Asylbewerber an der deutschen Grenze zurückzuweisen, bleibt der Kanzlerin nach Ansicht Günthers nichts anderes übrig, als den Ressortchef zu entlassen. Die Lage sei eindeutig. Der Innenminister könne so nicht handeln, „wenn er weiterhin auch im Amt bleiben will“. Merkel lehnt einseitige Aktionen ab und pocht auf ein europäisch abgestimmtes Vorgehen.