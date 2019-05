Gülle aus Silo ausgelaufen: Großeinsatz für Feuerwehr

Aus dem Silo einer Biogasanlage im unterfränkischen Sailauf (Landkreis Aschaffenburg) sind in der Nacht zum Mittwoch größere Mengen Gülle ausgelaufen. Wie die Polizei mitteilte, kam es zu dem Leck, weil ein Lkw leicht mit dem Silo kollidiert war. Die Feuerwehr sprach von rund 200 Kubikmetern ausgelaufenem Gärsubstrat, das sich über den gesamten Hof der Biogasanlage verteilt hatte. Ein Großaufgebot von rund 130 Einsatzkräften sei vor Ort gewesen, um zu verhindern, dass sich die Gülle weiter ausbreitet. So dichteten sie das Leck ab und schichteten Sandsäcke auf, damit die Gülle nicht in einen nahe gelegenen Fluss laufen konnte. Die Höhe des Schadens war zunächst nicht abzusehen.

Mitteilung der Feuerwehr