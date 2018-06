Gülen-Bewegung nimmt Drohungen von Erdogan-Anhängern ernst

Die Bewegung des Predigers Fethullah Gülen fühlt sich auch in Bayern von Anhängern des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan bedroht. „Wir erhalten immer noch Hassbotschaften. Wir nehmen diese Drohungen sehr ernst, wir glauben nicht, dass diese Welle der Aggression jetzt vorbei ist“, sagte der Vorsitzende der Stiftung Dialog und Bildung, Ercan Karakoyun, am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur.

Die Regierung in Ankara macht den im US-Bundesstaat Pennsylvania lebenden türkischen Prediger Gülen für den gescheiterten Putsch verantwortlich. Nach dem vereitelten Militärputsch hatten Anhänger der türkischen Regierungspartei AKP in Deutschland Einrichtungen der Bewegung attackiert. Nach Angaben der Stiftung wurde bei Angriffen in Würzburg, Augsburg, Gelsenkirchen und Reutlingen niemand verletzt. Vereinzelt seien auch Türen von Privatwohnungen beschädigt worden.

Die Stiftung vertritt in Deutschland die Interessen der von Gülen gegründeten Hizmet-Bewegung. Diese hat hierzulande Schulen, Jugendtreffs, Nachhilfezentren und mehrere Vereine gegründet. Laut Stiftung gehören in Deutschland rund 100 000 Menschen der Hizmet-Bewegung an.

Stellungnahme Hizmet-Bewegung zum Putschversuch in der Türkei