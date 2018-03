Gäubodenvolksfest mit Söder und Sprachwurzelpreis

- Ausnahmezustand in Straubing: Am kommenden Samstag (8. August) beginnt wieder das Gäubodenfest. Offiziell eröffnet wird das nach Veranstalterangaben zweitgrößte Volksfest im Freistaat vom bayerischen Finanzminister Markus Söder (CSU). Am Vorabend ziehen bereits rund 80 Trachten- und Musikgruppen, Festwagen, Pferdegespanne, Ochsen, Oldtimer und Tanzgruppen mit mehr als 3000 Teilnehmern beim traditionellen Volksfestauszug von der Innenstadt zur Festwiese. Erwartet werden bis zum 17. August etwa 1,4 Millionen Besucher unter dem Motto „Ein Trumm vom Paradies“.

Am Sonntag (9. August) wird zudem der Bairische Sprachwurzelpreis verliehen. Der Bund Bairische Sprache ehrt damit jedes Jahr eine Persönlichkeit, die sich um den Erhalt der Dialekte bemüht. Zu den früheren Preisträgern gehören die Kabarettistin Luise Kinseher und der Filmemacher Marcus H. Rosenmüller. Im Vorjahr war der Frontmann der Kultband LaBrassBanda, Stefan Dettl, ausgezeichnet worden.

Die Vorbereitungen zum größten Volksfest in Ostbayern laufen bereits auf Hochtouren. Die Besucher können sich auf 130 Fahrgeschäfte und Stände freuen. Das Gäubodenvolksfest fand 1812 zum ersten Mal statt und zählt damit zu den traditionsreichsten Volksfesten in Bayern. Die sieben Bierzelte bieten mehr als 26 500 Sitzplätze. Die Maß Bier kostet in diesem Jahr zwischen 8,70 und 8,75 Euro. Die Festwirte wollen heuer 800 000 Liter Bier verkaufen.

Parallel zum Gäubodenfest startet die angrenzende Ostbayernschau. Die größte Verbrauchermesse der Region lockt an den neun Ausstellungstagen zwischen dem 8. und 16. August in 17 Hallen mit 750 Ausstellern. Das Angebot reicht vom Baubedarf über EDV-Technik bis hin zu Maschinen, Bekleidung, Sport und Touristik.

