Gäste bleiben in Gondeln stecken: Polizei ermittelt

Bei einem Besuch einer Sommerrodelbahn in der Fränkischen Schweiz sind mehrere Gäste in Gondeln steckengeblieben und mussten von der Bergwacht befreit werden. Nun ermittelt die Polizei. Man wolle herausfinden, warum genau die Gondeln am Sonntag plötzlich stoppten, sagte ein Sprecher am Montag. Möglich sei beispielsweise ein Blitzeinschlag, da zur gleichen Zeit ein heftiges Gewitter über Pottenstein (Landkreis Bayreuth) niederging.

In der erst vor kurzem in Betrieb gegangenen Freizeitattraktion namens „Hexenbesen“ schweben die Gäste in Gondeln über dem Boden zu Tal. Als die Polizei eintraf, saßen noch mehrere Fahrgäste fest - bei starkem Regen und kühlen Temperaturen. Zwei von ihnen trugen Unterkühlungen davon, zwei weitere hatten Prellungen erlitten, wie die Polizei weiter mitteilte. Höhenretter der Bergwacht Pottenstein holten die Ausflügler aus ihren Gondeln.