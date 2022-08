Fußgänger stirbt bei Überquerung der A6

Ein Mann ist bei dem Versuch, die Autobahn 6 in Höhe der Raststätte Kammersteiner Land (Landkreis Roth) zu Fuß zu überqueren, tödlich verletzt worden. Der 34-Jährige wurde am frühen Donnerstagmorgen von einem Kleintransporter erfasst, wie die Polizei mitteilte. Er versuchte in einem Baustellenbereich über die Fahrbahn zu gelangen. Der 28 Jahre alte Fahrer blieb unverletzt. Der Verkehr wurde zunächst über die Raststätte Kammersteiner Land Süd an dem Unfall vorbeigeleitet.

Mitteilung der Polizei

© dpa-infocom, dpa:220811-99-347831/2