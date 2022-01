Ein Fußgänger ist in Oberfranken von einem Auto erfasst worden und gestorben. Wie die Polizei mitteilte, war der Fahrer am Dienstagmorgen in Arzberg (Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge) unterwegs, als es zu dem Unfall kam. Die Person sei in einem Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen. Mehr Details waren noch nicht bekannt.

