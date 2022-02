Fußballplatz: Jungs schlagen und treten auf 13-Jährigen ein

Bei einem Fußballspiel in Bamberg sollen drei Buben einen 13-Jährigen zusammengeschlagen und getreten haben. Die vier Jungen zwischen 11 und 14 Jahren hätten an einem Bolzplatz gekickt und seien dabei in Streit geraten, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Dabei hätten die drei Anderen am Samstagnachmittag nach dessen Angaben auf den 13 Jahre alten Mitspieler eingeschlagen und eingetreten. Dabei hätten sie ihm das Handgelenk gebrochen und ihm Verletzungen im Gesicht zugefügt, hieß es.

Die genauen Hintergründe des Streits waren nach Angaben des Sprechers zunächst unklar, dem Anschein nach habe sich dieser aber aus dem Spiel heraus entwickelt. Außenstehende Zeugen, die die Tat beobachtet hätten, gebe es nach bisherigen Erkenntnissen nicht. Gegen die drei Verdächtigen wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss aber nur der 14-Jährige rechnen. Die beiden anderen mutmaßlichen Täter seien erst 11 Jahre alt, sagte der Sprecher.

