Fußballfest in München: Polizei muss Straßen räumen

Nach dem 4:2-Sieg der deutschen Fußball-Nationalelf über Portugal hat die Polizei in der Nacht zum Sonntag einige Straßen in der Münchner Innenstadt von Fußballfans räumen müssen. „Zum Teil wurden auch dort sehr viele alkoholische Getränke konsumiert und einige Personen zeigten auch dadurch ein deutlich enthemmtes Verhalten“, teilte das Polizeipräsidium München am Sonntag mit. Die meisten hätten sich aber kooperativ verhalten.

Vorher hätten allerdings einige Feiernde Flaschen auf Polizisten geworfen. Ein 19-Jähriger aus Ingolstadt sei als Werfer einer der Flaschen identifiziert worden. Das deutsche Team hatte zuvor in der Münchner EM-Arena beim zweiten Vorrundenspiel den ersehnten ersten Sieg eingefahren.

© dpa-infocom, dpa:210620-99-70568/2

