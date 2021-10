Fußball-Frauen des FC Bayern starten in Champions League

Die Fußball-Frauen des FC Bayern München starten heute (21.00 Uhr) in die neue Saison der Champions League. Gegner ist dann auswärts das Team von Benfica Lissabon. „Ein guter Start in der Gruppenphase ist immer wichtig“, sagte Julian Nagelsmann, Trainer der Bayern-Männer. Er wünsche den Bayern-Frauen „einen ähnlich guten Start, wie wir ihn in Barcelona hatten“. Dort hatten die Münchner mit 3:0 gewonnen.

Die Champions League der Frauen startet in diesem Jahr in einem neuen Format. Erstmals gibt es Gruppenspiele, weltweit ist sie auch live zu sehen, es gibt mehr Geld und eine eigene Hymne. Die professionellere Vermarktung soll auch die deutschen Teilnehmer FC Bayern, VfL Wolfsburg und TSG 1899 Hoffenheim voranbringen.

Außer gegen Lissabon spielen die Münchnerinnen noch gegen Rekordsieger Olympique Lyon und BK Häcken. In der vergangenen Saison hatte der FC Bayern das Halbfinale erreicht.

