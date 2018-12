Funkstille: Gerst-Botschaft zum Digitalgipfel entfällt

Kein Gruß aus dem All beim Digitalgipfel der Bundesregierung: Eine geplante Botschaft des deutschen Astronauten Alexander Gerst von der internationalen Raumstation ISS ist am Dienstag ersatzlos gestrichen worden. Einen Grund nannten die Organisatoren des Gipfels in Nürnberg zunächst nicht. Angekündigt war die Aufnahme nach einer Diskussionsrunde unter anderem mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier und Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (beide CDU) zur nationalen Strategie beim Thema Künstliche Intelligenz.

