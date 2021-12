Fürths Trainer Leitl über Karius: „Sehr sehr guter Torhüter“

Die SpVgg Greuther Fürth wird mit der Verpflichtung von Torhüter Loris Karius in Verbindung gebracht. „Loris Karius ist zweifelsohne ein sehr sehr guter Torhüter, aber an Namen oder Spekulationen beteilige ich mich nicht“, sagte Trainer Stefan Leitl vor dem Bundesligaspiel der Franken am Mittwoch (20.30 Uhr/Sky) bei Borussia Dortmund. „Fakt ist, dass wir uns aufgrund der Verletzung von Marius natürlich austauschen und uns auch umsehen, ob wir eventuell auf der Torhüterposition noch was machen wollen.“

Marius Funk (25) fällt nach einer schweren Knieverletzung bis zum Saisonende aus. In Sascha Burchert (32) steht Leitl beim Tabellenletzten nur noch ein erfahrener Profitorwart zur Verfügung. Die Verträge von Funk und Burchert laufen zudem am Saisonende aus. „Wir müssen uns Gedanken machen“, sagte Sportdirektor Rachid Azzouzi.

Der „Kicker“ brachte Karius ins Spiel. Der frühere Mainzer steht beim FC Liverpool noch bis zum Sommer 2022 unter Vertrag. Der 28-Jährige spielt dort aber keine Rolle. Zuletzt war er an Union Berlin und auch Besiktas Istanbul ausgeliehen gewesen.

