Fürther Willems wegen Knie-Blessur ausgewechselt

Die SpVgg Greuther Fürth befürchtet eine Verletzung bei Linksverteidiger Jetro Willems. Der 27-jährige Niederländer musste beim 2:1 in der Fußball-Bundesliga gegen den FSV Mainz 05 vorzeitig den Platz verlassen. „Das Knie ist scheinbar leicht lädiert“, sagte Trainer Stefan Leitl am Samstag. Willems musste in der 69. Minute gegen Luca Itter ausgewechselt werden. Man müsse nun weitere Untersuchungen abwarten, ob es sich um eine schwerwiegendere Verletzung oder nicht handele, sagte Leitl weiter.

