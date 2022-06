Fürth zum Saisonstart ohne die verletzten Itter und Pululu

Die SpVgg Greuther muss für den Saisonstart in der 2. Fußball-Bundesliga ohne Außenverteidiger Luca Itter und Stürmer Afimico Pululu planen. Die beiden Profis haben sich am Mittwoch beim Testspiel gegen den bulgarischen Serienmeister Ludogorets Razgrad (1:1) im Trainingslager in Österreich verletzt.

Itter zog sich nach Vereinsangaben vom Freitag bei einem Zweikampf eine Innenbandverletzung am Knie zu. Der Bundesliga-Absteiger hofft „auf eine nicht zu lange Ausfallzeit“ des linken Verteidigers. Pululu wird längere Zeit ausfallen. Der Angreifer hat sich nach Angaben der Fürther bei einem langen Sprint „eine schwere Muskelverletzung“ zugezogen. Die Zweitliga-Spielzeit beginnt für das Kleeblatt in drei Wochen mit einem Heimspiel gegen Holstein Kiel.

Kader Fürth

Spielplan Greuther Fürth

© dpa-infocom, dpa:220624-99-790652/2