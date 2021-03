Fürth verliert Topspieler: Ernst wechselt zu Hannover 96

In der Region werden Stadt- und Kreisverwaltungen dazu gezwungen, aufgrund der kontinuierlich steigenden Corona-Infektionszahlen schärfere Regeln zu erlassen. Denn mit ihnen steigen die Inzidenzwerte, an die von Bund und Ländern die Lockerungen geknüpft worden sind. Im Ostalbkreis ist der Grenzwert von 50 am Freitag zum dritten Mal in Folge überschritten worden. Damit gelten ab Montag, 15. März, strengere Regeln.

Darüber informiert die Kreisverwaltung am Freitagabend in einer Pressemeldung.