Fürth verliert Test gegen Halle

Die SpVgg Greuther Fürth hat ihr drittes Testspiel zur Vorbereitung auf die neue Saison verloren. Der Fußball-Zweitligist aus Franken unterlag am Mittwoch dem drittklassigen Halleschen FC mit 0:1 (0:0). Ein direktes Freistoßtor von Julian Derstroff in der 53. Minute sorgte für die Entscheidung.

An diesem Samstag (13.00 Uhr) steht beim Match gegen den Bundesligisten 1899 Hoffenheim das nächste Freundschaftsspiel an. Dabei werden wie schon gegen Halle keine Zuschauer zugelassen.

In der Partie am 27. August (15.30 Uhr) bei Borussia Mönchengladbach sind dann gemäß der Corona-Schutzverordnung 300 Zuschauer erlaubt. Das teilten die Vereine am Mittwoch mit. Die wenigen Tickets gehen an Vereinsmitglieder der Gladbacher.

