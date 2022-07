Fürth spielt 1:1 im Test gegen Young Boys Bern

Bundesliga-Absteiger SpVgg Greuther Fürth hat im letzten Vorbereitungsspiel vor dem Saisonstart in der 2. Fußball-Bundesliga unentschieden gespielt. Die Mannschaft von Trainer Marc Schneider trennte sich am Samstag im traditionsreichen Wankdorf-Stadion in Bern 1:1 (0:0) von den Young Boys Bern. Nach torloser erster Halbzeit hatte Berns Stürmer Meschack Elia (61.) die Schweizer in Führung gebracht. Kleeblatt-Kapitän Branimir Hrgota glich zehn Minuten später durch einen verwandelten Foulelfmeter aus.

Am kommenden Samstag starten die Franken ihre Mission direkter Wiederaufstieg. Am 1. Spieltag der neuen Saison empfängt die Spielvereinigung im Sportpark Ronhof Holstein Kiel.

