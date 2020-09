Fürth ohne Personalsorgen: Berggreen darf auf Debüt hoffen

Die Ermittlungen der Soko „Weg“ im Mordfall in der Hermannstraße dauern weiterhin an. Nachdem am Morgen des 15. Septembers ein 52-jähriger Mann italienischer Herkunft tot auf dem Gehweg gefunden worden war, hatte die Kriminalpolizei nach einer Großaktion am Tag darauf einen 36-jährigen Tunesier in der Tuttlinger Innenstadt festgenommen. Der Mann sitzt in Untersuchungshaft und ist dringend tatverdächtig, den 53-Jährigen von hinten mit einem Messer die Kehle durchschnitten zu haben.