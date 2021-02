Fürth erkämpft in Unterzahl einen Punkt beim HSV

Die SpVgg Greuther Fürth lässt im Aufstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga nicht locker. In Unterzahl erkämpften die Franken am Samstag im Topspiel beim Hamburger SV ein 0:0 und damit einen wertvollen Punkt. Der Rückstand auf den HSV und Holstein Kiel, die die zwei direkten Aufstiegsplätze belegen, beträgt weiterhin drei Zähler. „Wenn wir das beibehalten, bleiben wir oben“, sagte Torwart Sascha Burchert zum Fürther Hoch und der stabilen Abwehrarbeit.

Von der 57. Minute an mussten die Gäste im Volksparkstadion mit zehn Mann auskommen. Mittelfeldspieler Sebastian Ernst wurde nach einem Zweikampf mit Aaron Hunt äußerst umstritten mit der Gelb-Roten Karte bestraft. Ernst stieg Hunt unbeabsichtigt auf den Fuß, nachdem er zuvor den Ball gespielt hatte. „Er trifft mich auf jeden Fall“, sagte Hunt im TV-Sender Sky zu der Schlüsselszene.

„Es war die letzte halbe Stunde in Unterzahl überragend, wie wir verteidigt haben“, schwärmte Burchert: „Kompliment an die Mannschaft.“ Großen Anteil daran, dass der HSV in dieser Phase leer ausging, hatte aber auch der herausragend haltende Burchert selbst. Die Fürther sprangen zumindest bis Sonntag auf den Relegationsrang.

Im Duell der offensivstärksten Mannschaften der 2. Liga hatten sowohl Fürths Trainer Stefan Leitl als auch HSV-Coach Daniel Thioune eine torreiche Begegnung erwartet, lagen damit aber daneben. Thioune hatte seine Mannschaft auf eine aggressive Spielführung bei Fürther Ballbesitz eingeschworen und damit Erfolg. Die Platzherren erkämpften sich die größeren Spielanteile gegen die ballsicheren Franken.

Beide Defensivreihen ließen kaum etwas zu. Die größte Torchance hatte HSV-Torjäger Simon Terodde, der nach sehenswertem Zuspiel von Sonny Kittel den Ball nicht ins Tor drücken konnte (63. Minute). Kurz vor der Linie wehrte Fürths Verteidiger Maximilian Bauer den Schuss ab. Burchert parierte kurz vor dem Abpfiff auch noch einen Volleyschuss von Khaled Narey (87.).

