Fürth am Tiefpunkt: Letzter nach Niederlage in Magdeburg

Die SpVgg Greuther Fürth ist an einem weiteren Tiefpunkt angekommen. Der sieglose Bundesliga-Absteiger verlor am Sonntag im Kellerduell beim 1. FC Magdeburg mit 1:2 (1:1). Das lange und zunhemend zermürbende Warten auf den ersten Saisonsieg in der 2. Fußball-Bundesliga geht für die Franken und ihren neuen Trainer Marc Schneider weiter. Der Druck auf Schneider und die Vereinsführung nimmt zu. Moritz Kwarteng erzielte in der 86. Minute mit einem sehenswerten Distanzschuss das Siegtor für den Aufsteiger. Mit nur vier Punkten aus acht Partien stürzte Fürth ans Tabellenende.

Neuzugang Damian Michalski hatte in der 42. Minute mit einem Kopfballtor nach Ecke von Marco John die Magdeburger Führung durch Christiano Piccini (37.) ausgeglichen. Vor 18.955 Zuschauern waren die Gastgeber nach der Pause das deutlich aktivere und auch bessere Team. Fürths Torwart Andreas Linde stand mehrfach im Brennpunkt.

Der Fürther Torwart hielt etwa einen Flachschuss von Magdeburgs Tatsaya Ito (66.), der nach seiner Einwechslung für viel Schwung sorgte. Zunächst hatten die Fürther noch Glück bei einem Lattenschuss von Amara Condé (73.). Dann aber traf Kwartang mit einem wuchtigen Schuss aus 17 Metern, der in den Torwinkel einschlug. Von Fürth kam offensiv nach der Pause bis auf einen Schuss von Julian Green (84.) viel zu wenig. Die Niederlage war verdient, die Krise ist perfekt.

Kader Fürth

Spielplan Greuther Fürth

Zweitliga-Spielplan

Zweitliga-Tabelle

Kader St. Pauli

© dpa-infocom, dpa:220911-99-717834/2