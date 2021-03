Fürstbischöfliches Wappen wird restauriert

Restauratoren werden in den kommenden Monaten das fürstbischöfliche Wappen im Schaugiebel der Würzburger Residenz überarbeiten. „Dieses Natursteinkunstwerk ist 30 Jahre nach der letzten Restaurierung sehr verschmutzt, teilweise beschädigt und stark verwittert“, begründete die Bayerische Schlösserverwaltung am Mittwoch die Arbeiten, die teils in etwa 25 Metern Höhe stattfinden.

Das Wappen enthält teilweise noch Elemente aus dem Barock. Absturzgefährdete Steinteile sollen ersetzt, originale Oberflächen konserviert werden. Zudem sollen die Oberflächen nach historischem Befund lasiert und der Taubenschutz erneuert werden. Bildhauer wollen die stark angegriffene Kaiserkrone durch eine Nachbildung aus Naturstein ersetzen.

Der Grundstein für das damals schon so bezeichnete „Schloss über den Schlössern“ wurde am 22. Mai 1720, also vor fast 301 Jahren, gelegt. Baumeister war Balthasar Neumann (1687-1753). Die Unesco erklärte die Schlossanlage 1981 zum Weltkulturerbe - dem ersten überhaupt in Bayern und dem dritten bundesweit.

Ursprünglich wurde das Schloss als Vorzeigebau für die Fürstbischöfe konzipiert. Heute unterhält die Universität Räume in der barocken Anlage, die Schloss- und Gartenverwaltung hat hier ihren Sitz.

Das Wappen des Fürstbischofs Friedrich Karl von Schönborn (1674-1746) ist den Angaben zufolge 7 Meter hoch und 20 Meter breit. Die Arbeiten sollen im Herbst abgeschlossen sein - pünktlich zum 40. Jahrestag der Ernennung zum Weltkulturerbe.

