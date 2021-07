Fürs Archiv: Aufnahme des Glockengeläuts des Liebfrauendoms

Konzert über München: Sämtliche Glocken des Liebfrauendoms werden an diesem Freitagvormittag läuten - zunächst einzeln, danach gemeinsam. Hintergrund des außergewöhnlichen Geläuts des auch Frauenkirche genannten Wahrzeichens der Landeshauptstadt ist eine Tonaufnahme der Glockenklänge. Die Aufnahmen sollen anschließend in einer nationalen Glockendatenbank archiviert werden, wie die Erzdiözese München und Freising mitteilte.

In der Datenbank sind bisher Aufnahmen von mehr als 1000 Glocken aus dem Erzbistum zu hören. Die jeweiligen Klänge können im Internet unter https://createsoundscape.de/ per Postleitzahl, Name der Kirche oder Gussjahr gesucht werden. Glocken-Liebhaber erhalten dort außerdem zahlreiche Fakten zu den insgesamt 6000 Glocken und können ein Video mit dem Läuten des Münchner Doms finden.

© dpa-infocom, dpa:210709-99-315936/2

