Füracker erneut zum Chef der Oberpfalz-CSU gewählt

Bayerns Finanzminister Albert Füracker bleibt an der Spitze der Oberpfälzer CSU. Der 53-Jährige wurde am Samstag mit 95,03 Prozent der Stimmen im Amt bestätigt, wie Bezirksgeschäftsführerin Sabina Bläser in Schwandorf sagte. Der Landwirt aus dem Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz ist seit Juli 2015 CSU-Chef in dem Regierungsbezirk und seit 2018 Staatsminister der Finanzen und für Heimat in Bayern. Zuvor war er fünf Jahre lange Finanz-Staatssekretär in München. Bei der Landtagswahl im Oktober 2018 gewann er 50,3 Prozent der Erststimmen in Neumarkt in der Oberpfalz. In keinem anderen Stimmbezirk kam ein Direktkandidat auf einen so hohen Anteil.

