Für Bayerns Narren beginnt die Zeit des Austobens

Heute, am 11. im 11. um 11.11 Uhr, wird die närrische Jahreszeit eingeläutet: Und Bayerns Narren wollen natürlich dabei sein. Corona hin oder her - der Faschingslaune soll die Pandemie möglichst wenig anhaben. Wenn auch heuer nicht alles möglich ist, was in normalen Jahren unbedingt dazugehört.

Franken gilt als Hochburg der Narretei im Freistaat. In Würzburg etwa wird es zwar coronabedingt keinen Rathaussturm geben. Aber die traditionelle Proklamation des neuen Prinzenpaares auf dem Sternplatz soll stattfinden. Auf dem Münchner Viktualienmarkt will der Karnevalsverein Narrhalla das Kinderprinzenpaar und das offizielle Prinzenpaar der Landeshauptstadt vorstellen - in einem abgetrennten Bereich, ganz coronakonform, wie ein Sprecher sagte.

Nach dem Karnevals- und Faschingsauftakt sinkt das närrische Treiben vielerorts dann in einen Winterschlaf. Die meisten Karnevalssitzungen beginnen erst im Januar, und auf den Straßenfasching müssen die Narren sogar bis Ende Februar/Anfang März 2022 warten.

