Fünf Bewohner einer Doppelhaushälfte sind bei einem Kellerbrand in Söchtenau (Landkreis Rosenheim) verletzt worden. Das Feuer brach am Samstagmorgen aus, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Bewohner kamen mit Rauchvergiftungen ins Krankenhaus. Laut Polizei beläuft sich der Schaden nach ersten Erkenntnissen auf mehrere Zehntausend Euro. Die Brandursache war zunächst unklar.

Pressemitteilung

© dpa-infocom, dpa:220313-99-501116/3