Fünf Verletzte bei Frontalzusammenstoß

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos sind im Landkreis Passau fünf Menschen verletzt worden. Ein 24 Jahre alter Autofahrer sei zwischen Vilshofen und Ortenburg in den Gegenverkehr geraten, sagte ein Polizeisprecher in der Nacht zum Freitag. Dort sei er am Donnerstagabend mit einem entgegenkommenden Wagen kollidiert. Im Auto des Unfallverursachers saß noch eine weitere Person. Im dem anderen Fahrzeug waren dem Sprecher zufolge drei Menschen unterwegs. Weitere Einzelheiten wie die Schwere der Verletzungen, das Alter der Beteiligten oder die Unfallursache waren zunächst unklar.

