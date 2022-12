Fünf Verletzte bei Brand in Würzburg

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Würzburger Innenstadt sind am Sonntag fünf Menschen leicht verletzt worden. Die Ursache für das Feuer in der Münzstraße sei noch unklar, sagte ein Polizeisprecher. „Wahrscheinlich ist der Brand am Nachmittag im ersten Stock ausgebrochen.“ Eine Wohnung sei unbewohnbar. Die Verletzten hätten sich Rauchgasvergiftungen zugezogen. Die Feuerwehr habe den Brand schnell löschen können.

