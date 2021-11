Fünf tote Schafe gefunden: Umweltamt prüft Wolfriss

Nach dem Fund fünf toter Schafe im Landkreis Traunstein prüft das Bayerische Landesamt für Umwelt (LfU) nun, ob ein Wolf diese gerissen hat. Experten der Behörde hätten die Situation begutachtet und genetische Proben der toten Schafe genommen, teilte das LfU mit Sitz in Augsburg am Dienstag mit. Die Proben würden derzeit in einem Labor untersucht, hieß es. Die fünf Schafe waren am Samstag in dem oberbayerischen Landkreis tot aufgefunden worden. Ein weiteres Tier wird nach LfU-Angaben vermisst.

© dpa-infocom, dpa:211102-99-836246/2

Pressemitteilung des Bayerischen Landesamtes für Umwelt