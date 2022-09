Fünf Menschen sind bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos nahe Lauterhofen in der Oberpfalz schwer verletzt worden. Einer der Fahrer sei am Mittwochabend aus bisher ungeklärter Ursache mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn gekommen, teilte die Polizei mit. Dort krachte sein Fahrzeug in das andere Auto mit vier Menschen. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

© dpa-infocom, dpa:220908-99-673896/2