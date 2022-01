Fünf Reiterinnen und ein Autofahrer im Streit

Fünf Reiterinnen und ein Autofahrer sind in Bad Kissingen aneinander geraten. Dabei fiel nach Polizeiangaben eine Reiterin vom Pferd, eine andere soll den Autofahrer mit der Reitgerte geschlagen haben. Der Autofahrer hatte der Polizei laut Mitteilung vom Samstag geschildert, dass er am Donnerstag mehrere Minuten in Schrittgeschwindigkeit hinter der Reiterinnengruppe gefahren sei. Die Frauen hätten ihn absichtlich nicht vorbeifahren lassen.

Schließlich habe der Fahrer gehupt - dadurch sei ein Pferd erschrocken und habe seine Reiterin abgeworfen. Die Frau habe dabei leichte Verletzungen erlitten. Eine andere Reiterin soll deshalb den Fahrer mit der Reitgerte angegriffen und geschlagen haben. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.

© dpa-infocom, dpa:220101-99-557758/2