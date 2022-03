Fünf Kobras in Auto entdeckt

Fünf Giftschlangen haben Zollfahnder bei einer Kontrolle an der Autobahn 3 bei Regensburg entdeckt. Zwei junge Männer hatten am Montag zunächst angegeben, keine verbotenen Waren dabei zu haben, wie der Zoll am Mittwoch mitteilte. Als die Beamten den Kofferraum öffneten, entdeckten sie eine tote Python in einer Styroporkiste. Daraufhin gestanden die Männer, dass noch weitere Schlangen im Wagen seien - die tote Python sei lediglich deren Futter. In einer Transportkiste auf dem Rücksitz fanden die Beamten dann fünf Kobras, die die Männer wohl verkaufen wollten. Die Tiere stehen allerdings weltweit unter Schutz und dürfen nicht gehandelt werden.

