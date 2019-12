Fußgängerin von Rollstuhlfahrerin erfasst: schwer verletzt

Eine Fahrerin eines motorisierten Rollstuhls hat eine Rentnerin bei einem Zusammenstoß schwer verletzt und ist anschließend geflüchtet. Eine 88-jährige Fußgängerin überquerte in der Münchner Innenstadt bei Grün eine Straße, als sie von hinten von der Fahrerin des elektrischen Rollstuhls erfasst wurde und auf die Fahrbahn stürzte. Obwohl die verletzte Rentnerin die Rollstuhlfahrerin aufforderte, ihre Personalien anzugeben, fuhr diese weiter, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die 88-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und musste von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.