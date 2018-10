Fußgänger von Lastwagen überfahren und tödlich verletzt

Ein 69 Jahre alter Mann ist von einem Lastwagen in Geisenhausen (Landkreis Landshut) überfahren worden und trotz Reanimation noch am Unfallort gestorben. Der 46-jährige Fahrer des Betonmischers erlitt bei dem Unfall am Dienstag einen Schock und wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen hatte der 69-Jährige die Fahrbahn betreten, ohne auf den Verkehr zu achten.

Pressemitteilung