Fußgänger stirbt bei Verkehrsunfall in Nürnberg

Bei einem Verkehrsunfall in Nürnberg ist ein Fußgänger von einem Auto angefahren worden und gestorben. Wie die Polizei mitteilte, überquerte der 44-jährige Mann am Freitag eine Straße in Nürnberg. Dabei erfasste ihn ein 55-jähriger Autofahrer mit seinem Fahrzeug. Der Fußgänger kam in ein Krankenhaus, starb dort aber kurze Zeit später. Die Unfallursache war nach Polizeiangaben zunächst unklar.

Pressemitteilung der Polizei Mittelfranken