Fußballer von RB Salzburg verzichten auf Teil des Gehalts

Die Fußballer von Österreichs Meister RB Salzburg verzichten auf Teile ihres Gehalts und wollen so Unternehmen im Umfeld des Vereins in der Corona-Krise unterstützen. Mit der monatlichen sechsstelligen Summe werde ein Fonds eingerichtet, teilte der Verein am Dienstag mit. „Die finanziellen Mittel daraus gehen an Unternehmen, Organisationen oder Einzelpersonen im Umfeld des Clubs, die in finanzielle Notlage geraten sind und dringend Hilfe benötigen.“

Stephan Reiter, Kaufmännischer Geschäftsführer bei Red Bull Salzburg, zollte den Spielern für diese Entscheidung in der Coronavirus-Krise Respekt. „Die Idee kam von ihnen, gemeinsam mit dem Mannschaftsrat haben wir die Idee dann konkretisiert“, sagte Reiter laut Mitteilung.

Mitteilung RB Salzburg