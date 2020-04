Fußball-Retronacht im BR Fernsehen

Das BR Fernsehen wird nostalgisch: Im Bildungskanal ARD-alpha gibt es an diesem Freitag ab 23.15 Uhr die „alpha retro: Fußballnacht“ zu sehen. Dabei zeigt der TV-Sender in vier Stunden nach eigenen Angaben „eine Fülle echter Fußball-Archivschätze gegen den Corona-Koller“. Unter anderem bekommen Fans einen „Abendschau“-Bericht von 1966 über das Duell der beiden damaligen Bundesliganeulinge FC Bayern München und Borussia Mönchengladbach zu sehen.

Am Samstag (14.00 Uhr) zeigt der Bayerische Rundfunk (BR) zudem in einer Wiederholung das Relegations-Rückspiel um den Aufstieg in die 3. Liga des TSV 1860 München gegen den 1. FC Saarbrücken von Ende Mai 2018. Die Partie ist unter anderem auch in der BR24-App zu sehen.

