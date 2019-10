Fußball-Zweitligist SV Sandhausen muss in den kommenden Wochen auf WM-Teilnehmer Rurik Gislason verzichten. Der Isländer habe sich schon in der vergangenen Woche einen doppelten Bänderriss im linken Knöchel zugezogen, sagte ein Sprecher des SVS am Mittwoch. Eine prognostizierte Ausfallzeit gebe es nicht, für das Duell mit dem SSV Jahn Regensburg am Samstag falle der 31-Jährige aber sicher aus.

