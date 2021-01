FSV Zwickau verliert Nachholspiel gegen FC Ingolstadt: 0:2

Zu einem Brand ist es am Dienstag gegen 13.45 Uhr im Erdgeschoss eines Gebäudes an der B 465 in Diepoldshofen gekommen. Wie ein Polizeisprecher auf SZ-Anfrage mitteilte, entstand „im Zusammenhang mit einem Holzofen“ ein Feuer, das starken Rauch verursachte. Beim Brand wurde niemand verletzt, die Höhe des Sachschadens sei bisher unbekannt. Die Bundesstraße war wegen des Einsatzes von Feuerwehr und Polizei zeitweise in beide Richtungen für den Verkehr gesperrt.