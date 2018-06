FSV Zwickau leiht Hoffmann von Jahn Regensburg aus

Der FSV Zwickau hat sich für die kommende Saison in der 3. Fußball-Liga mit Kevin Hoffmann verstärkt. Der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler wechselt für ein Jahr als Leihgabe von Zweitligist SSV Jahn Regensburg zu den Westsachsen. In der vergangenen Saison kam Hoffmann auf zwei Einsätze im DFB-Pokal und auf zehn Spiele in der Landesligamannschaft der Regensburger. „Ich möchte diese Möglichkeit nutzen, um mich sportlich weiterzuentwickeln und Spielpraxis zu sammeln, damit ich in Zukunft ein wichtiger Spieler für den Jahn werden kann“, wird Hoffmann auf der Homepage der Regensburger zitiert. „Wir erhoffen uns von ihm, dass er unsere Mannschaft im Offensivbereich mit seinen Qualitäten und seinen guten Torabschlüssen verstärken kann“, erklärte FSV-Sportvorstand David Wagner. Hoffmann ist bereits der zehnte Neuzugang für die Zwickauer, die am Sonntag um 14.30 Uhr mit einer öffentlichen Trainingseinheit im Westsachsenstadion in die Saisonvorbereitung starten.

