Frust über Vernachlässigung: Achtjähriger zündet Matratze an

Weil er sich vernachlässigt fühlte, hat ein Achtjähriger in München eine Matratze angezündet. Die Eltern des Buben konnten den Zimmerbrand selbst mit Wasser löschen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Dabei habe sich der 28 Jahre alte Vater am vergangenen Donnerstag leicht verletzt, hieß es.

Den per Notruf verständigten Polizeibeamten erzählte der Junge, dass seine Eltern ihn zu wenig beachtet hätten, weil sie sich um ein krankes Kind kümmern mussten. Daher habe er die Matratze einer Schlafcouch absichtlich in Brand gesteckt. Der Achtjährige wurde in eine Klinik gebracht und das Jugendamt informiert.

