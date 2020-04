Frust über geschlossenen Imbiss: Mann greift Mitarbeiter an

Weil er nichts mehr zu essen bekam, hat ein 22-Jähriger seinen Unmut an einem Mitarbeiter einer Fast-Food-Kette ausgelassen. Als dieser dem Mann und seinen beiden Begleitern erklärte, dass der Schnellimbiss schon geschlossen sei, packte der 22-Jährige ihn am Hals, wie die Polizei am Montag mitteilte. Kurz danach ließ er wieder von ihm ab und floh mit seinen Begleitern. Der Imbiss-Mitarbeiter erlitt bei dem Vorfall in der Nacht zum Sonntag leichte Verletzungen am Hals. Wenig später griff die Polizei die drei Männer nahe des Tatorts auf. Den 22-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung. Zuvor hatten mehrere Medien über den Vorfall berichtet.