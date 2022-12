Frühlingshaft warm an Silvester: Bis zu 20 Grad möglich

Bis zu 20 Grad warm könnte es an Silvester in Bayern werden. Nach Angaben des Deutschen Wetter-Dienstes (DWD) vom Mittwoch sind am Samstag im Alpenvorland bis zu 20 Grad und in Unterfranken bis zu 17 Grad möglich.

Nach milden Temperaturen zu Weihnachten fegt es demnach frühlingshaft weiter - mit einem kleineren Kälteeinbruch am Mittwoch und in der Nacht zum Donnerstag. Da solle es laut DWD vor allem in südöstlichen Teilen Bayerns noch vereinzelt Frost und Glätte geben. Ansonsten rechneten die Meteorologen für Mittwoch mit Temperaturen bis zu elf Grad und stürmischen Böen bis zu 70 Stundenkilometern in höheren Lagen sowie in der Nacht zum Donnerstag mit vereinzelten schweren Sturmböen bis zu 90 Stundenkilometern.

