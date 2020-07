Früherer Fürther Keita-Ruel wechselt nach Sandhausen

Nach dem Vertragsende bei der SpVgg Greuther Fürth wechselt Stürmer Daniel Keita-Ruel (30) zum Ligarivalen SV Sandhausen. Das gaben die Badener am Freitag bekannt. Keita-Ruel habe „nachgewiesen, dass er eine gute Quote in dieser Liga hat und auf der anderen Seite ein absolutes "Biest‘ ist, wenn es darum geht, vorne anzulaufen, also eine sehr gute Mischung“, sagte Sandhausens Trainer Uwe Koschinat über den Offensivmann. Der Stürmer war 2018 nach Fürth gewechselt. In zwei Spielzeiten für die Franken erzielte er 19 Tore in der 2. Fußball-Bundesliga.

