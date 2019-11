Frostige Temperaturen im Freistaat erwartet

Es wird frostig: Die Experten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) rechnen für die kommenden Tage fast im gesamten Freistaat mit Temperaturen unter dem Gefrierpunkt. Bereits in der Nacht zu Sonntag könnte es etwa im Oberallgäu bis zu minus acht Grad geben, wie ein Sprecher des DWD am Samstag sagte. In der Nacht zu Samstag waren auf der Zugspitze bis zu 55 Zentimeter Schnee gefallen, auf den Gipfeln im Alpenvorland blieb vielerorts eine Schneehaube von bis zu drei Zentimetern liegen.

Am Sonntag und Montag zeigt sich voraussichtlich ein klarer Himmel über Bayern. Nachdem sich teils zäher Nebel und Hochnebel aufgelöst haben, scheine überwiegend die Sonne, sagte der Wetterexperte. Die Temperaturen sollen tagsüber auf bis zu neun Grad steigen. Nachts sorgt voraussichtlich der klare Himmel für Minustemperaturen und Reifglätte. Der wolkenlose Himmel bleibe wohl bis Mitte der kommenden Woche erhalten. Dann sei wieder mit Schnee zu rechnen, so der DWD-Sprecher.

Wetterbericht Bayern des DWD