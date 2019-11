Frost und Sonne in Bayern

Sonne, Frost und Nebel: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) prognostiziert für die kommenden Tage ein wechselhaftes Wetter in Bayern. Am Mittwochmorgen kann es durch die frostigen Temperaturen der Nacht zu lokaler Glätte kommen. Tagsüber soll es nach Angaben des DWD auflockern und die Sonne scheinen. In der Nacht zum Freitag kühlt es wieder ab, vor allem im Bergland und Süden erwartet der DWD leichten Frost. Zudem soll es im Donaugebiet zu dichtem Nebel kommen.