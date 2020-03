Frontalzusammenstoß: Ein Toter und ein Schwerverletzter

Bei einem Frontalzusammenstoß in Unterfranken ist ein 19-Jähriger tödlich und ein 62-Jähriger lebensbedrohlich verletzt worden. Der 19-Jährige sei aus noch ungeklärter Ursache auf einer Staatsstraße in den Gegenverkehr geraten und frontal mit dem Wagen des 62-Jährigen zusammengestoßen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der junge Mann starb noch an der Unfallstelle bei Bad Kissingen. Der Schwerverletzte wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Insgesamt seien an dem Unfall am Sonntagnachmittag vier Pkw beteiligt gewesen, sagte die Polizei. Die Fahrerinnen der zwei anderen Autos wurden leicht verletzt.