Frontalzusammenstoß bei Pregnitz: 38-Jähriger gestorben

Ein 38-jähriger Autofahrer ist am Dienstagabend bei Pregnitz (Landkreis Bayreuth) bei einem Unfall ums Leben gekommen. Sein Wagen war auf der Kreisstraße BT43 in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten und dort frontal mit dem Auto einer 60-Jährigen zusammengestoßen, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. Feuerwehrleute befreiten den eingeklemmten Mann aus dem Wagen, doch er starb noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen. Die verletzte 60-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Kreisstraße war für mehrere Stunden komplett gesperrt.

PM Polizei